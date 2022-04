Poissons dans le dos, canulars, infos absurdes dans les médias... Le 1er avril est, chaque année, le jour de la "blague". Mais d'où vient cette tradition ? Plusieurs théories existent.

Qui dit premier avril dit poissons. Petits ou grands, tout le monde s'amuse à berner son entourage. Une tradition aux origines incertaines. La théorie la plus souvent avancée remonte à plusieurs siècles, comme l'explique la spécialiste des traditions Nadine Cretin sur France Culture. En 1564, le Roi de France Charle IX décida d'unifier la date du Nouvel An au 1er janvier dans tout le royaume. Or avant cela, dans la plupart des régions, le début d'année était célébré le 25 mars. Les Français avaient pour habitude de s'offrir des cadeaux, nommés étrennes, jusqu'au 1er avril. Suite au changement de date, certains ont maintenu la tradition mais sur le ton de l'humour, en offrant de fausses étrennes ou en faisant des blagues. Si c'est la théorie la plus répandue, pour beaucoup d'historiens le poisson d'avril reste énigmatique.

Pourquoi le poisson ?

Quant à l'origine du symbole, les théories sont contestées. Parmi les plus plausibles, le mois d'avril marquait le début de la saison de la pêche, mais les poissons se faisaient rares. Alors, pour se moquer des pêcheurs, la coutume était de leur accrocher un hareng dans le dos, sans qu'ils ne s'en rendent compte. D'où la farce de coller un poisson en papier dans le dos de quelqu'un.

Une autre hypothèse liée aux signes astrologiques est souvent avancée, parce que le mois d'avril correspond au signe du poisson. L'animal aurait donc été choisi pour symboliser la fête. Certains penchent plutôt sur le lien avec le Carême, période qui précède la fête de Pâques pendant laquelle les Chrétiens jeûnent et privilégient des aliments maigres comme le poisson.

Mais en Angleterre, toutefois, il n'est pas question de poisson: le April Fool's Day (littéralement le "jour des idiots") est également célébré, sur le même principe mais sans ce symbole. Rendant l'origine de cette tradition encore plus mystérieuse.

