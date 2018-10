PILLAGES ET LYNCHAGES : LES VIOLENCES POPULAIRES

La seconde moitié de la guerre est particulièrement pénible pour une population occupée qui vit sous perfusion depuis 1914. A partir de 1916, les conditions socio-économiques se dégradent à vue d'oeil : désormais, ce ne sont plus seulement les classes populaires qui sont menacées par la famine. Les sacrifices exigés au nom de la patrie deviennent d'autant plus difficiles à accepter que certains semblent, eux, profiter de leur proximité avec l'occupant pour mieux s'en sortir, voire s'enrichir. Dès lors, avant même la libération de novembre 1918, des violences éclatent contres ces Belges qui ne partageraient pas les souffrances communes. En juin 1917, au marché aux fruits d'Anvers, la foule s'en prend aux fermiers qui ne respectent pas le prix maximum imposé sur les denrées. Quelques mois plus tard, dans le Hainaut, des mineurs en colère marchent vers les campagnes et boutent le feu aux fermes de paysans soupçonnés de trafic avec l'ennemi. Au printemps 1918, à Bruxelles, des activistes qui collaborent politiquement avec l'occupant sont molestés.

...