Othon de Bavière est le jeune frère de Louis II de Bavière, le " roi de contes de fées ". Après avoir servi pendant des années dans l'armée bavaroise, il disparaît progressivement de la vie publique. Othon mène une vie isolée, même lorsqu'après la mort tragique de son frère, il devient " officiellement " le roi de Bavière.

Un soldat solitaire

Entre en 1863 dans l'armée bavaroise, est promu capitaine en 1866Combat pendant la guerre austro-prussienne et sert comme colonel lors de la guerre franco-allemande de 1870 - 1871Représente son frère en 1871 lorsque le roi de Prusse Guillaume Ier est sacré premier empereur d'Allemagne. Tout comme Louis, il n'apprécie pas trop le nouvel empire et le rôle prééminent qu'y joue la PrusseDernière apparition en public en 1875Othon présente les premiers signes d'une maladie mentale dans les années 1870. Il souffre de crises d'angoisse et de dépressions. Son état se dégrade rapidement, au désespoir de la cour et de son frère, qui espère qu'Othon assurera une descendance pour le trône. Les rapports médicaux sur l'évolution de sa maladie tombent, par espion interposé, entre les mains du chancelier allemand Bismarck. En 1872, les médecins le déclarent malade mental et il est enfermé en isolement. Selon certains, c'est Bismarck qui manoeuvre de manière à écarter du pouvoir à la fois Othon et Louis parce qu'ils ne soutiennent pas l'unification de l'Allemagne. Lorsque son frère meurt en 1886, Othon ne réalise plus ce qui se passe. Il reste enfermé en isolement jusqu'à son décès en 1916, à l'âge de 68 ans.