Initialement, ce potentat réputé insoumis à Moscou était perçu à l'Ouest comme un chef communiste fréquentable, mais Nicolae Ceausescu apparaîtra ensuite sous son vrai jour, celui d'un intraitable paranoïaque.

Voyeur et mysophobe

Président de la Roumanie de 1974 jusqu'à Noël 1989, jour de son exécution

Il s'arroge les qualificatifs de conducator (guide), " Danube de la pensée " et " génie des Carpates "Tout en jouissant d'une relative autonomie au sein du bloc de l'Est, il mènera son pays à la ruineIl fait raser tout un quartier résidentiel de 35 hectares à Bucarest pour y bâtir la gigantesque Maison du peuple, siège de l'actuel Parlement roumainDès son arrivée au pouvoir, le craintif Ceausescu fait surveiller tout collaborateur ou citoyen par sa police secrète, la Securitate. Chaque bureau, chaque foyer est méthodiquement truffé de micros. Férus de voyeurisme, Nicolae et sa femme Elena épient la vie sexuelle de leurs sujets via des caméras cachées. Le couple usurpe les gratifications académiques et thésaurise les produits de luxe tels que bijoux, voitures ou whiskies d'exception. Ceausescu sombrera graduellement dans la mégalomanie et la paranoïa. En visite officielle, il fait aseptiser et inspecter ses résidences à la recherche de matériel d'écoute. Les lieux sont entièrement rééquipés avec sa propre literie et sa nourriture. Sa peur panique d'être empoisonné ou contaminé par des microbes le force à se désinfecter tout le temps les mains - même pour avoir serré celle de la reine d'Angleterre. Tout opposant hypothétique est aussitôt éliminé. Sa triste fin n'a rien de surprenant. Il a été sommairement jugé et fusillé avec sa femme lors de la révolte populaire de décembre 1989.