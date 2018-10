NE JAMAIS BAISSER SA GARDE

C'est fini. L'heure de la délivrance commence par un assourdissant silence. A l'Ouest comme à l'Est, il y a du nouveau, ce 11 novembre 1918 sur le coup de 11 heures. Sur tous les fronts, on cesse de faire parler la poudre et, subitement, l'air ambiant devient moins lourd, moins irrespirable. " Happy end "... Mais comment qualifier d'" heureuse " la fin d'une tragédie sans nom et sans précédent qui a saigné un continent durant plus de quatre ans.

