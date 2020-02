Le plus grand Français de tous les temps, selon nombre de ses compatriotes. Génial lorsqu'il manoeuvre sur le champ de bataille et en société. Il réussit malgré, ou grâce, à un trouble du comportement antisocial.

L'empereur de la République

Né en Corse dans une famille d'origine génoise appauvrie. D'abord nationaliste corse, il se transforme en révolutionnaire français

Il célèbre ses premiers triomphes en Italie. Il se couronne lui-même empereur. Il conquiert le continentL'invasion de Russie marquera un tournant dans sa carrière. L'empereur revient triomphalement après 100 jours passés en exil à l'île d'Elbe. Il connaîtra son chant du cygne à Waterloo. Il mourra prisonnier à Sainte-HélèneNapoléon sauve la France du chaos après la révolution de 1789. Son Code Napoléon demeure, aujourd'hui encore, la pierre angulaire du code civil de nombreux États de droits. Dès l'enfance, il nourrit une ambition sans limites. Il n'a pas le moindre sens de l'empathie, a peu d'amis et se repose surtout sur les membres de sa famille, même incompétents. Sa vie amoureuse est subordonnée à ses ambitions dynastiques. Il se surestime mais ne reconnaît jamais ses défaites. Il est résistant au stress et téméraire comme seuls le sont les psychopathes : "Promettez tout, ne donnez rien."Ses troupes, source de gloire, il les abandonne à leur sort en Égypte et en Russie. Sous son commandement, près d'un million de soldats français perdront la vie - au total, 3100000 soldats et civils dans les rangs français et ennemis. Cette effusion de sang le laisse indifférent. Avec son 1,67 mètre, il est relativement grand - mais pas assez si l'on en croit les caricaturistes britanniques.