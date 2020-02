Dès l'âge de 11 ans, le sultan ottoman Moustapha réalise qu'il peut être assassiné à tout moment. Est-il vraiment parano ou est-ce que "Mustapha le Fou" est clairvoyant au point d'abattre la seule carte susceptible de lui éviter une mort prématurée : la folie?

Moustapha le Fou

15e sultan, ou empereur, de l'Empire ottoman

15e sultan, ou empereur, de l'Empire ottomanFils du sultan Mehmed III. Il succède à son frère, le sultan Ahmed Ier. Il est l'oncle d'Osman II et de Murad IV, qui lui succèdent après sa première et sa seconde période de règneIl règne de novembre 1617 à février 1618 et de mai 1622 à septembre 1623Il est surnommé "Veli Mustafa" ou "Moustapha le saint " pendant sa seconde période de règne, et " Deli Mustafa " ou " Moustapha le fou " par les historiens modernesDès l'âge de 12 ans, lorsque son frère Ahmed Ier, d'un an son aîné, devient sultan, Moustapha vit dans la peur. Ahmed n'exécute pas son frère mais l'enferme dans le kafes, la "cage" du palais de Topkapi. Moustapha y passe ses journées à consommer de l'alcool et de l'opium. Lorsqu'Ahmed meurt alors que ses fils sont trop jeunes pour régner, Moustapha lui succède une première fois mais il se révèle vite mentalement inapte. Il est à nouveau enfermé et son neveu Osman II devient le nouveau sultan. Après quatre ans de règne seulement, Osman est assassiné et Moustapha remonte sur le trône, où il sera la marionnette des janissaires (1). Nuit et jour, il parcourt les couloirs du palais en courant, à la recherche de son neveu mort. Il est convaincu qu'Osman est toujours en vie et il veut que "le sultan" le libère du poids du pouvoir. Un an plus tard, il est enfermé une nouvelle fois. Il mourra à 48 ans.