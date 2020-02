Mouammar Kadhafi sera très étonné par sa propre fin. Non pas parce qu'elle est violente, mais parce qu'elle est le fait de son propre peuple, qui l'aime selon lui. En réalité, seul son miroir l'aime.

Le chien fou

Prend le pouvoir en 1969

...

Prend le pouvoir en 1969Justifie l'"éternelle révolution libyenne" au moyen de son Petit livre vert, un mélange incohérent d'islam et de socialismeSponsorise le terrorisme international avec l'argent du pétroleLorsque le peuple se révolte, il est capturé et aussitôt abattuKadhafi ne porte aucun titre officiel, mais a souvent la poitrine couverte de médailles et d'insignes de son invention. À moins qu'il ne soit vêtu d'habits exotiques, réside dans une tente de bédouins lorsqu'il est en visite d'État et se laisse escorter par des femmes gardes du corps. Excentrique, il l'est, mais pas de manière amusante. Ses opposants sont éliminés - même à l'étranger -, des tribus sont dressées les unes contre les autres et les citoyens sont terrorisés. Le documentaire réalisé en 2014 par la BBC, intitulé "Mad dog" (le surnom que Ronald Reagan lui avait donné en 1976), brosse le portrait d'un monstre qui cherche des proies sexuelles dans les écoles de jeunes filles ou qui laisse mourir exsangue une fillette de 6 ans dont il a fait couper les lèvres parce qu'elle ne lui sourit pas. Jerrold Post du Political Psychology Program à l'université George Washington voit dans Kadhafi l'ultime dictateur narcissique et maléfique, qui se considère comme le sauveur de son peuple et qui rejette toutes les fautes sur les autres. Aussi les derniers mots du tyran sont-ils symptomatiques : "Que t'ai-je fait?"