A la fin de la Seconde Guerre mondiale, Mark Wayne Clark est le plus jeune officier de l'histoire de l'armée américaine à être nommé lieutenant-général. Pourtant, ses décisions ont prolongé la guerre et coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes.

1er mai 1896 - 17 avril 1984Formation militaire à l'académie de West PointEngagé en France comme capitaine pendant la Première Guerre mondialeSert comme général pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de CoréeMark Wayne Clark sort en 1915, en même temps que son ami Dwight D. Eisenhower, de l'académie militaire de West Point... comme dernier de sa promotion. Sa carrière décolle pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il est investi du commandement des forces terrestres américaines en Angleterre en juillet 1942. Clark est étroitement associé à l'opération Torch, la première collaboration entre les Américains et les Britanniques.En tant que commandant de la 5e Armée américaine, il joue un rôle important dans la conquête de l'Italie. Lors de la bataille de Monte Cassino, ordonne, le 15 février 1944, le bombardement du monastère médiéval du Mont-Cassin, un ordre critiqué qui coûtera la vie à de nombreux civils venus s'y réfugier. Après le pilonnage, les ruines du cloître se révèlent être une position stratégique pour les Allemands. Quelques jours plus tard, Clark tente de briser la ligne Gustave en traversant la rivière Gari, ce qui coûtera la vie à nombre de ses soldats.Six mois plus tard, Clark décide de libérer Rome au lieu de repousser la 10e Armée allemande, comme l'a ordonné le général britannique Harold Alexander. Il entre en triomphateur dans la Cité éternelle le 5 juin 1944, mais cette initiative a pour conséquence de prolonger la guerre en Italie et de faire des dizaines de milliers de victimes supplémentaires. Clark sera malgré tout promu lieutenant-général par Eisenhower en mars 1945, à l'âge de 48 ans. Il devient ainsi le plus jeune officier arborant quatre étoiles de l'histoire de l'armée américaine. En 1953, il deviendra président de The Citadel, à Charleston (Caroline du Sud), l'une des plus anciennes académies militaires des Etats-Unis. Il décédera en 1984 à l'âge de 87 ans.