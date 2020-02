Bien que Marie Ire de Portugal ait été la première femme souveraine de son pays, elle est surtout connue comme la reine démente. Après la mort de plusieurs êtres chers, elle perd la raison et est déclarée inapte à exercer le pouvoir.

La reine délirante

Première reine régnante sur le Portugal

...

Première reine régnante sur le PortugalEpouse en 1760 Pierre, son oncleReine de Portugal et d'Algarve en 1777, reine du Brésil en 1815Appelée Marie la pieuse au Portugal et Marie la folle au BrésilChez Marie Ire de Portugal, les problèmes mentaux sont héréditaires. L'un de ses grands-pères, Philippe V d'Espagne, est maniaco-dépressif, tandis que l'autre, Jean V de Portugal, est obsédé de sexe et de religion. Marie est, elle aussi, en proie à la mélancolie et souffre de manie religieuse, ce qui lui vaudra le surnom de Marie la pieuse. Elle est pourtant considérée comme une reine capable... jusqu'au jour où elle doit être portée à la cour parce qu'elle montre soudain des signes d'hallucination et de délire.Son état mental se dégrade encore au décès de son époux. Elle interdit alors toutes les festivités à la cour. Mais le sort s'acharne sur elle. Son fils aîné, sa fille unique, son petit-enfant et son confident meurent l'un après l'autre. Le psychiatre du roi anglais George III, le docteur Francis Willis, se rend au Portugal et la déclare folle. Jean, le seul fils survivant de la reine, devient prince régent. Lorsque les troupes de Napoléon envahissent le Portugal, la famille fuit au Brésil. Marie, connue désormais comme la reine folle, y restera jusqu'à sa mort.