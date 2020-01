Qui était Louise-Marie d'Orléans, épouse de Leopold Ier et première reine des Belges?

Pour comprendre la personnalité de Louise-Marie, faisons connaissance avec son père, Louis-Philippe, qui sera proclamé roi des Français (et non de France) en 1830. Il est élevé avec de fermes principes et sans douilletterie, ce qu'il applique à son tour avec ses enfants. La femme de lettres Madame de Genlis est chargée d'appliquer ce précepte : "J'ai fait apprendre à mon élève les principales langues modernes. Je l'ai accoutumé à se servir seul, à mépriser toute espèce de mollesse, à coucher sur un lit de bois recouvert d'une simple natte de sparterie, à braver le soleil, la pluie, le froid, à faire journellement de violents exercices et des lieues à pied sur des semelles de plomb, enfin, à aimer les voyages et à goûter le bonheur de vivre." Les principes de cette éducation quelque peu spartiate conduiront Louis-Philippe à une grande simplicité et à une propension à prendre des risques calculés.

...