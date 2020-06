Jeux de pouvoir dans le bassin du Congo

L'histoire du Congo est aussi riche que séculaire. Bien avant la venue de colons belges, plusieurs royaumes et peuples africains avaient déjà tissé des liens avec les Européens et le reste du monde. A l'embouchure du fleuve Congo, le grand royaume du Kongo traitera pendant des siècles avec l'Europe. Il maintiendra des relations diplomatiques avec diverses monarchies et nations, ainsi qu'avec le Saint-Siège, à Rome, et a également adopté le christianisme comme religion officielle. Au xixe siècle, l'échange d'esclaves, d'ivoire et d'armes à feu avec le monde entier entraîne des mutations politiques majeures dans tout le bassin du Congo. L'heure d'une nouvelle classe de dirigeants a sonné, tel le fameux Tippo Tip, esclavagiste et chef de guerre.