LES ILLUSIONS DU TRAITÉ DE VERSAILLES

Ouverte le 18 janvier 1919, jour anniversaire de la proclamation, en 1871, de l'empire allemand, la conférence de paix élit Georges Clemenceau à sa présidence. Paris a réquisitionné un parc hôtelier déjà éprouvé par le conflit pour accueillir des milliers de délégués, experts, diplomates et journalistes. Galvanisées par les 14 points du président Wilson et la perspective d'une diplomatie ouverte, les petites puissances doivent déchanter : elles sont confinées aux séances plénières et aux commissions préparatoires, tandis que les cinq " principales puissances alliées et associées " - France, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Italie et Japon - mènent le jeu, surtout les trois premières.

...