LES FEMMES FINIRONT PAR BRISER LE CARCAN

Si les armes se taisent à partir du 11 novembre 1918 sur le front de l'ouest, il faut encore plusieurs mois avant que les prisonniers et les soldats ne rentrent chez eux. Après l'allégresse et le soulagement, la sortie de guerre signifie, pour les hommes comme pour les femmes, des mois d'attente, d'innombrables formalités à accomplir pour se réinsérer dans la société ou pour s'adapter à de nouveaux statuts (invalides de guerres, veuves et orphelins de guerre). Le retour à la " vie d'avant ", fantasmée souvent par le souvenir, ne s'effectue pas sans heurts. Après cinquante mois d'occupation, plus rien ne sera jamais comme avant, ni pour les hommes, ni pour les femmes. La guerre a été d'une telle intensité et d'une telle brutalité qu'il est illusoire de croire que la société pourrait simplement refermer la parenthèse après 1918.

