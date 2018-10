LES DÉPORTÉS REVIENNENT AU PAYS

Ce ne sont pas moins de 120 000 Belges âgés de 17 à 55 ans qui seront envoyés soit en Allemagne, soit dans le Nord de la France. Les Allemands ont essentiellement besoin d'ouvriers. La politique de réquisition des matières premières et des outillages mise en place dès le début de l'occupation mène un tiers de la population active au chômage, soit 650 000 personnes. C'est pourquoi les régions industrielles présentant un fort taux de chômage sont les premières touchées par la déportation. Par exemple, les forges de Clabecq ont subi de nombreux dommages lors de l'invasion et l'usine est à l'arrêt. Les ouvriers qualifiés sont prisés par les industries du fer et de l'acier de la Ruhr.

