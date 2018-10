Novembre 1918. Les canons se taisent enfin. Pourtant, impossible de fermer la parenthèse. Le monde d'antan a définitivement disparu. Commence alors un monde nouveau, incertain, à inventer. C'est l'entrée dans le " court xxe siècle ", pour reprendre l'expression forgée par Eric Hobsbawm et que nombre d'historiens se sont appropriée. Ainsi, le magazine français L'Histoire épingle très justement en couverture d'un de ses derniers numéros : " 1918. Comment la guerre nous a changés ". Cette affirmation est difficilement contestable tant l'impact de la Première Guerre mondiale se traduit dans tous les domaines : politique, social, culturel, économique et surtout humain. Il touche toutes les catégories sociales. Jamais sans doute un événement n'a été à ce point vécu " en masse ", qu'il s'agisse de l'expérience du front ou de celle, plus largement vécue par les Belges, de l'occupation.

