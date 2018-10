LES ALLIÉS EN BELGIQUE : UNE OCCUPATION AMICALE

Quand l'armistice prend effet le 11 novembre 1918, seule une petite partie de la Belgique est libérée du joug allemand. Dans ces localités, les Belges sortent dans les rues afin de saluer leurs libérateurs. Partout on hisse des drapeaux belges et alliés, on chante et on va à la rencontre des soldats. Au fur et à mesure que les alliés avancent vers l'Allemagne, les mêmes scènes, de plus en plus formelles, se répètent. Les civils érigent des arcs de triomphe, accrochent des banderoles " gloire aux alliés " et les bourgmestres prononcent des discours d'accueil élogieux.

