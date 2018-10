LE WHI, GARDIEN DU PATRIMOINE

Le WHI a été créé et placé sous la tutelle du ministre de la Défense en tant que nouvelle institution fédérale en charge du patrimoine militaire national et de la mémoire en vertu de la loi du 28 avril 2017. L'institution intègre le Musée royal de l'armée et d'histoire militaire, l'Institut des vétérans/Institut national des invalides de guerre, les anciens combattants et victimes de guerre, le Mémorial national du fort de Breendonk et le Pôle historique de la Défense. Le WHI gère et coordonne des collections diverses ainsi que plusieurs sites historico-militaires. Il aspire également à cibler un large public et à protéger le patrimoine tout en ayant également pour vocation de transmettre la mémoire de conflits armés et de leurs victimes (belges). L'institution encourage également la recherche, tout en menant elle-même des études scientifiques.

