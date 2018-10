LE MANDAT SUR LE RUANDA-URUNDI

Lorsque l'Allemagne est contrainte de renoncer à ses possessions d'outre-mer en faveur des principales puissances alliées, la Belgique espère faire, elle aussi, partie des bénéficiaires du partage. Ses troupes coloniales ont participé à la conquête du Cameroun et à celle de l'Afrique orientale allemande. Depuis 1916, elles occupent les royaumes du Rwanda et du Burundi. Or, le projet de traité de paix répartit l'empire colonial allemand entre la France, l'Italie, le Japon et la Grande-Bretagne. Mécontente, la Belgique revendique l'intégralité des territoires africains qu'elle administre depuis 1916. Elle obtient la tenue de pourparlers avec l'Angleterre, attributaire de l'ex-Afrique orientale allemande.

...