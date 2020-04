Entouré de flagorneurs, Hitler aurait-il gagné la guerre s'il avait été confronté à davantage de résistance interne? Cette question hypothétique reste bien sûr sans réponse, mais les historiens cherchent encore à savoir pourquoi le Führer n'a rencontré que si peu d'opposition durant son périple dévastateur.

"Hitler a surtout perdu la guerre parce qu'il était un nazi", affirme l'historien britannique Andrew Roberts dans The Storm of War. A New History of the Second World War. Sinon, aurait-il pu la gagner ? Un préalable s'impose toutefois. Sans Hitler, il n'y aurait pas eu de national-socialisme, pas de IIIe Reich et, selon toute vraisemblance, pas non plus de Seconde Guerre mondiale. Mais comment la situation a-t-elle pu dégénérer au point qu'une personne puisse causer à elle seule autant de dégâts? Roberts y voit une explication dans la personnalité même d'Hitler. Il excelle à détecter les faiblesses des autres. Il nourrit un fort complexe d'infériorité, mais, par ailleurs, il est obstiné, charmeur, bluffeur et poseur. Il surprend ses partisans comme ses adversaires par ses offensives soudaines. Et surtout, en dépit de son complexe, il est convaincu de son propre génie, qui se traduit par une propension à se mêler littéralement de tout, depuis la conception des uniformes jusqu'à celle des bombardiers. Du moins dans la phase initiale de ses projets. Ensuite, il confie à d'autres leur exécution et leur responsabilité. Comme un mauvais manager d'entreprise, il ne cesse de lancer, avec le charisme nécessaire, des idées et des concepts neufs dont il se désintéresse rapidement et qu'il délaisse à des subalternes. Si cela débouche sur le chaos total, il n'est pas responsable. Il lance une autre idée, qui sauvera forcément la situation. L'historien britannique Ian Kershaw reconnaît également en Hitler un maître dans l'art de diviser ses subordonnés et d'exploiter habilement l'anarchie ambiante. Le Führer s'érige en unique élément conciliateur entre instances concurrentes. Cela lui permet d'accaparer le pouvoir. Il ne faudra que dix ans à celui qui a remporté des élections démocratiques pour devenir un dictateur à l'origine d'une guerre mondiale.

Il ne faudra que dix ans à celui qui a remporté des élections démocratiques pour devenir un dictateur à l'origine d'une guerre mondiale.Rien, dans son passé, ne laissait prévoir que ce peintre amateur dénué de talent arriverait un jour au pouvoir. Il va s'avérer que l'homme a été gravement sous-estimé. Hitler est un total inconnu et n'a pas encore réalisé grand-chose de significatif lorsqu'il décide, en 1919, de s'engager dans la politique. Après un coup d'Etat manqué perpétré en 1923, il atterrit en prison, où il écrit Mein Kampf avec l'aide de Rudolf Hess. Après sa libération, il tente de s'imposer par la voie légale et entreprend de fonder son propre parti. Aux élections de septembre 1930, son parti, le NSDAP remporte immédiatement 6,4 millions de voix (18,3 %), porté par les incertitudes et les craintes des Allemands face à la crise économique, les frustrations engendrées par la défaite de la Première Guerre mondiale et ses conséquences, ainsi que l'instabilité politique de la jeune démocratie allemande. Lors du suffrage suivant, en 1932, le NSDAP devient le plus grand parti du pays. Le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier du Reich. Il n'est pas encore dictateur pour autant. Il ne le deviendra qu'après l'incendie du Reichstag, survenu le 27 février 1933. Tirant profit du chaos et de la peur d'une guerre civile, Hitler se présente dès le lendemain matin avec un décret d'urgence "pour la protection du peuple et de l'Etat" ( zum Schutz von Volk und Staat). L'opposition est accusée de complicité et purgée. Des milliers d'opposants - communistes, socialistes et libéraux de gauche - sont arrêtés et enfermés par la SA ( Sturm Abteilung) dans des conditions pitoyables. Il en résulte un véritable exode de politiques, d'intellectuels et d'artistes qui choisissent de fuir à l'étranger. Mais cela ne suffit pas encore à établir le pouvoir absolu d'Hitler. Lorsque l'autorité et l'objectif de la SA d'Ernst Röhm, un de ses vieux amis - créer une armée forte pour conquérir l'Europe - sont mis en danger, le Führer se montre sans pitié. Le 30 juin 1934, Röhm et toute la direction de la SA sont éliminés pendant la nuit des longs couteaux. Toute forme d'opposition est désormais exclue en Allemagne. La dictature est née.Grâce à cette épuration, Hitler consolide à la fois son pouvoir et sa popularité. Les citoyens ordinaires sont soulagés de voir les "chemises brunes", qui font régner la terreur, ainsi mises au pas. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en même temps, l'Etat de droit disparaît et que la terreur se généralise. Sous la direction d'Himmler, la SS se substitue peu à peu à la SA. Une fois la direction des services de police, réunis dans la Sicherheitspolizei, confiée au même Himmler, le régime a toutes les cartes en main pour imposer l'idéologie national-socialiste et pour arrêter et éliminer à titre d'ennemi de l'Etat quiconque pense autrement.Après la mort d'Hindenburg, le président du Reich, le 2 août 1934, Hitler s'arroge le pouvoir absolu en réunissant les deux fonctions de président et de chancelier du Reich. En tant que président, il est automatiquement commandant en chef de l'armée. Il se retire plus encore de la politique intérieure et reste en dehors de tous les débats, ce qui renforce son image de leader incontesté. La politique intérieure allemande se limite à la formation d'une Volksgemeinschaft - communauté populaire - fermée. Une communauté interprétée de manière très large, dans laquelle les initiatives qui "travaillent en direction du Führer" sont particulièrement encouragées. Hitler en tant que personne se tient bien loin de tout cela. Cela crée un paradoxe. Tout tourne autour de lui alors qu'il n'a pas grand-chose à voir avec le gouvernement et ses structures. Il n'est intéressé que par le résultat. La situation est d'ailleurs étonnante. Il n'y a pas de gouvernement qui décide, le cabinet ne se réunit même pas... En cas de décisions importantes, l'opinion d'Hitler est toujours déterminante. Il sait qu'un Etat et un parti bien organisés ne peuvent représenter qu'une menace pour son propre pouvoir. Werner Willikens, secrétaire d'Etat au ministère prussien de l'Agriculture, l'explique en ces mots : "Quiconque a l'occasion de l'observer sait que le Führer ne peut qu'avec beaucoup de difficultés ordonner du sommet ce qu'il entend exécuter tôt ou tard. Qui travaille, pour ainsi dire, en direction du Führer fait au contraire de son mieux, à sa place, dans la nouvelle Allemagne." Le pouvoir d'Hitler est désormais incontestable. Le Führer décide qu'il faut faire la guerre pour offrir aux Allemands de l'espace vital ( Lebensraum) et diffuser son idéologie. Et la guerre a effectivement lieu.Au début, le Blitzkrieg d'Hitler fait merveille. La Pologne est prise au dépourvu. Les dirigeants faibles d'Angleterre et de France et leurs collègues autrichiens et tchécoslovaques, déjà en position d'infériorité, ne comprennent pas ce qui leur arrive. De son accession au pouvoir en janvier 1933 à l'invasion de la Russie en juin 1941, ce n'est qu'une longue marche triomphale pour Hitler. L'homme est convaincu d'être infaillible. Dans l'euphorie, il commet une terrible erreur stratégique : l'Angleterre n'est pas encore vaincue et la Wehrmacht n'est pas prête lorsqu'il ouvre un deuxième front à l'est avec l'opération Barbarossa. Il tente le tout pour le tout. Et perd... sur tous les fronts. Ses généraux n'osent le contrarier. Ou comme l'explique Ian Kershaw, "entouré de lèche-bottes opportunistes et de béni-oui-oui pareils à des groupies, Hitler est de plus en plus conforté dans sa mégalomanie. Il se met alors à sous-estimer ses ennemis (Russie, Grande-Bretagne) et perd la froide capacité de calcul qui lui avait permis de découvrir à chaque fois les points faibles de ses adversaires..."Lorsque l'avancée allemande est stoppée devant Moscou en 1941, l'évidence éclate. La victoire finale n'est plus possible. Hitler - et avec lui tout son entourage - refuse d'admettre l'échec de sa stratégie. A mesure que les défaites se succèdent, le Führer devient toujours plus irritable et plus insensé. Il cherche les "saboteurs", tous les boucs émissaires éventuels qui contrecarrent ses plans, et les élimine. Le fossé entre sa rhétorique et la réalité se creuse de plus en plus. Il s'éloigne de la population alors que son autorité repose sur la masse. Le peuple allemand se fatigue de la guerre. Après le Jour J, - le débarquement allié en Normandie - orchestré le 6 juin 1944, sa propagande perd progressivement de son impact. L'appareil répressif est alors si profondément ancré que les Allemands ne peuvent plus s'y soustraire. Le 20 juin 1944, la résistance d'un groupe d'officiers et de hauts fonctionnaires donne lieu à une tentative d'assassinat, mais celle-ci échoue et mène à d'autres poursuites, à plus de répression. Ian Kershaw écrit : "Le peuple allemand paie par de terribles destructions et souffre pour avoir son sort entre les mains d'un homme sans qualités."L'impact de l'"homme sans qualités" peut difficilement être sous-estimé. Hitler parvient à faire travailler un pays entier, une société entière, " dans sa direction ", mieux encore, à la défense de ses idées les plus radicales et les plus inhumaines. Sa personnalité double, complexe, le rend particulièrement difficile à comprendre. A première vue, il s'agit d'une personne anodine, presque incolore. Pourtant, il est capable de charmer les foules par sa rhétorique. Ses sautes d'humeur extrêmes, qui vont de l'apathie et de la dépression à l'euphorie et à l'hyperactivité, le rendent imprévisible et difficile à cerner. Albert Speer dit de lui : "Sans doute pourrais-je dire qu'il était cruel, injuste, inaccessible, froid, incapable de se dominer, geignard et vulgaire, et effectivement, tout cela est exact. Mais, en même temps, il était presque exactement le contraire. Il pouvait être un bon père de famille, plein de sollicitude, un supérieur indulgent, il pouvait se montrer aimable, maître de lui, fier et prêt à s'enthousiasmer pour la beauté et la grandeur. "Speer, Bormann, Rosenberg, Goebbels... Hitler ne peut concrétiser ses idées que parce qu'il est entouré de gens qui croient en lui de manière inconditionnelle et le considèrent comme le messie. Lui-même finit par se voir comme un rédempteur. Ce cercle de collaborateurs fidèles conduit un groupe toujours plus nombreux, issu de toutes les couches de la population, à oeuvrer à la mise en pratique de ses idées. Le fait de les monter les uns contre les autres et non pas de les faire participer engendre entre ces collaborateurs une concurrence de plus en plus féroce, chacun tentant de recevoir louanges et approbation du Führer.Savoir si Hitler aurait pu gagner la guerre s'il n'avait pas été entouré de lèche-bottes reste, bien sûr, une question purement hypothétique. Mais ce que l'histoire révèle, c'est combien un cocktail de crise économique, de fierté nationaliste blessée et de perte de toute forme de démocratie peut avoir des effets désastreux. Les prémisses de la Seconde Guerre mondiale et le conflit lui-même montrent que ces facteurs peuvent mener conjointement à une situation dans laquelle un peuple est prêt à suivre un leader charismatique jusqu'à la destruction totale. Même si lui-même cultive un complexe d'infériorité et des délires.