À peine perceptible chez les uns, elle crève les yeux chez les autres. Les idées sur cette face sombre de la personnalité circulent à l'envi, mais elles ne font l'objet d'aucune théorie fondée. Jusqu'à ce que des psychologues allemands et danois évoquent le facteur D (comme dark) en 2018. Comme pour le facteur G de l'intelligence générale, un test permet de mesurer le développement de votre propre facteur D.

La nouvelle étude est un projet de Morten Moshagen de l'université d'Ulm, Benjamin E. Hilbig de l'université de Koblenz-Landau et Ingo Zettler de l'université de Copenhague. En octobre 2018, ils ont publié dans la revue scientifique Psychological Review leurs conclusions relative à une série de tests effectués auprès d'un groupe de sujets. Les professeurs étayent leur démarche sur les résultats obtenus par le psychologue britannique Charles Spearman après une recherche menée sur le facteur G auprès des enfants. Il apparaît que ceux qui obtiennent un bon score dans un test d'intelligence font de même dans d'autres tests d'intelligence. Ainsi, si vous êtes bons en langues, la probabilité est grande que vous ob...

La nouvelle étude est un projet de Morten Moshagen de l'université d'Ulm, Benjamin E. Hilbig de l'université de Koblenz-Landau et Ingo Zettler de l'université de Copenhague. En octobre 2018, ils ont publié dans la revue scientifique Psychological Review leurs conclusions relative à une série de tests effectués auprès d'un groupe de sujets. Les professeurs étayent leur démarche sur les résultats obtenus par le psychologue britannique Charles Spearman après une recherche menée sur le facteur G auprès des enfants. Il apparaît que ceux qui obtiennent un bon score dans un test d'intelligence font de même dans d'autres tests d'intelligence. Ainsi, si vous êtes bons en langues, la probabilité est grande que vous obteniez aussi un bon résultat en maths.Moshagen, Hilbig et Zettler définissent le facteur D comme étant " la tendance générale à poursuivre impitoyablement son propre avantage, même lorsque cela nuit aux autres ou même dans le but de nuire aux autres, tout en ayant des convictions qui justifient ces comportements. " Bref, si vous cherchez surtout à vous avantager vous-même, fût-ce au détriment des autres, et si vous n'avez aucun scrupule à le faire, votre facteur D est très développé.Les chercheurs sélectionnent neuf traits de personnalité sombres et vérifient l'intensité du facteur D auprès de 2 500 sujets. Ces neuf traits de personnalité sont l'égoïsme, le machiavélisme (tous les moyens sont bons pour engranger du pouvoir), le narcissisme, la psychopathie, l'intérêt personnel, la rancoeur revancharde, le sadisme, le désengagement moral (justifier un comportement contraire aux valeurs et normes standard) et le sentiment que les choses sont dues (être persuadé qu'on a davantage de droits qu'un autre). Les sujets étudiés indiquent s'ils sont d'accord avec des affirmations telles que " je sais que je suis spécial parce que tout le monde me le dit sans cesse ", " je dis et je fais tout pour obtenir ce que je veux ", " il est bon de garder des informations que l'on pourra utiliser plus tard contre les autres " et " faire du mal aux gens serait excitant ".Les trois auteurs découvrent un facteur sombre central présent chez chacun mais qui se manifeste de manières différentes. " Chez l'un, le facteur D s'exprime sous forme de narcissisme, chez l'autre sous forme d'égoïsme ", précise le professeur Zettler. " Il peut s'agir aussi de la combinaison de divers traits. " Le score D donne une idée du risque de comportement douteux sur les plans éthique, moral ou social. " Lorsqu'on peut établir la cartographie de la motivation centrale, on peut vérifier si une personne détient ou non un facteur D élevé. Cela permet d'interpréter le comportement d'une personne. Si quelqu'un se comporte de manière extrêmement violente, on peut voir sur la base du facteur D si cette personne continuera à dérailler ", explique Zettler. Un noyau sombre peut aussi signifier que l'on éprouve du plaisir à humilier les autres et que l'on a une prédisposition à la triche, au vol ou au mensonge. " Car le facteur ne s'exprime pas toujours d'une façon extrême. Il peut se "limiter" au harcèlement, à la tromperie et à l'insulte. " D'ailleurs, un score élevé ne signifie pas qu'on ne va jamais aider une autre personne. Mais avant de le faire, on vérifiera d'abord si on peut en tirer avantage.