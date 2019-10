Le 2 octobre 1944, le jour de la destruction totale de Varsovie

Plus rien. Ou presque... Ce matin, Varsovie se réveille en ruines. Et déserte : des dizaines de milliers de Polonais viennent d'être tués. La boucherie est immense. Un gâchis ? Oui, car on peut s'interroger : cette insurrection était-elle bien nécessaire ? Pourquoi donc les Polonais ont-ils décidé de se révolter alors que les Soviétiques étaient sur le point de les libérer ? Une autre question se pose, plus cruciale encore : la Pologne parviendra-t-elle un jour à se relever de ce glorieux suicide ?

Septembre 1944. A Varsovie, sur la place du Théâtre, l'artillerie allemande tire sur les ruines de l'hôtel de ville occupé par les forces polonaises. © Belgaimage

En réalité, en termes d'héroïsme, la Pologne a déjà donné. Cinq ans plus tôt, c'est lorsque l'Allemagne l'envahit que s'ouvre le second conflit mondial. La France et la Grande-Bretagne réagissent alors en déclarant la guerre aux Allemands. Mais sans offrir d'appui militaire significatif aux Polonais. Voilà ceux-ci invités à se débrouiller seuls. Et face à deux ennemis car aux Nazis se joignent les Soviétiques... Le martyre ne va pas sans bravoure. Au printemps 1943, les Juifs de Varsovie se révoltent. D...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×