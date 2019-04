Le 10 avril 1954, le jour où la France créa... la TVA !

Un "prince de l'esprit". Mieux : "l'un des hommes les plus intelligents de France". Voilà comment le philosophe Raymond Aron qualifie alors le trentenaire Maurice Lauré. Et pourtant, si le premier a accédé à la notoriété, ce ne fut pas le cas du second. C'est que Lauré est homme de l'ombre

Maurice Lauré, un nom bien moins connu que la TVA qu'il inventa. © BELGAIMAGE