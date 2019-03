La sinistre et incroyable histoire de El Negro, l'Africain empaillé

Selon les seules sources disponibles, mais pas entièrement fiables, ce chef guerrier africain serait mort en 1830. La terre n'aura pas le temps de se tasser qu'il aurait été déterré dans la nuit par deux naturalistes français, les frères Verreaux. Deux hommes qui étaient à la fois aventuriers, explorateurs, scientifiques et commerçants. Des hommes sans scrupules, puisqu'ils vont s'emparer du corps pour l'empailler comme un animal. La dépouille sera préparée selon les règles de la taxidermie. Le corps va subir le même sort que celui d'un animal que l'on empaille. On retire la peau pour la traiter chimiquement, on enlève ensuite muscles, viscères et cerveau. On fabrique une armature sur la base des grands os que l'ont rempli de paille. Ce n'est qu'ensuite que l'on replace la peau qui est enduite de cirage.

...