Congo, 60 ans d'indépendance

Proclamation de l'état d'urgence sanitaire par le président Félix Tshisekedi, chute de l'activité économique, secteur informel étranglé, flambée des prix... A l'approche du 30 juin 2020, date du 60e anniversaire de l'accession de leur pays à l'indépendance, les Congolais n'ont pas vraiment l'esprit à la fête. Le Covid-19 a fait son apparition en République démocratique du Congo le 10 mars dernier, avec Kinshasa pour épicentre de la pandémie. Mais le pays doit aussi faire face aux épidémies de rougeole et de choléra, tandis que l'Est du Congo a connu depuis août 2018 une résurgence de la maladie à virus Ebola. A ces défis sanitaires s'ajoutent l'insécurité persistante dans ces mêmes régions orientales, l'effondrement des recettes minières du pays, la corruption qui gangrène et paralyse les institutions. La mise en détention et le procès, à la prison centrale de Makala, de Vital Kamerhe, le tout-puissant chef de cabinet de Tshisekedi, soupçonné du détournement de plus de 50 millions de dollars de deniers publics, tiennent le pays en haleine depuis des semaines.Voilà pour les faits saillants de l'actualité congolaise. La connaissance du passé peut-elle nous aider à mieux comprendre les convulsions du présent ? Toujours est-il que nous avons voulu, dans ce numéro spécial publié à l'occasion des 60 ans de l'indépendance du Congo, prendre du recul, nous éloigner de la crise sanitaire et économique et des turbulences politiques de ces dernières semaines (nous n'y reviendrons que dans l'article consacré aux dix-huit mois de présidence de Tshisekedi). Les trois premières parties de ce numéro spécial de près de 200 pages vous replongeront au coeur de l'Afrique avant la colonisation, au temps de l'Etat indépendant du Congo (1885-1908), du Congo belge (1908-1960) et des six décennies qui ont suivi l'Indépendance. Figures de proue de ces chapitres, où alternent témoignages, analyses et interviews de spécialistes, congolais et belges (francophones et flamands) : Léopold II, le roi-souverain du Congo, qui n'a jamais mis les pieds dans sa colonie, le roi Baudouin, Patrice Lumumba et Joseph Kasa-Vubu, Mobutu, les Kabila père et fils et Félix Tshisekedi, l'actuel chef de l'Etat, fils de l'opposant historique Etienne Tshisekedi.Il sera bien sûr aussi question, dans ces pages, des abus du système d'exploitation mis en place au Congo par le "roi bâtisseur", devenu roi maudit. Notre confrère François Janne d'Othée revisite soixante années de relations diplomatiques Bruxelles-Kinshasa, marquées par de fracassantes ruptures, alors que le politologue congolais Phambu Ngoma-Binda détaille la conscience politique des différents chefs d'Etat congolais. Nous avons aussi tenu à inclure dans ce hors-série un regard sur les enjeux congolais contemporains, l'environnement et la croissance démographique, avec, pour guide, Alain Huart, écrivain, photographe et spécialiste du développement rural en RDC. Cap sur les multiples facettes du Congo d'hier et aujourd'hui.