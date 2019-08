La défaite de Waterloo causée par la santé défaillante de Napoléon?

Johan Op de Beeck Écrivain et spécialiste de Napoléon

Jeune général, Napoléon semblait insensible à la fatigue et aux privations mais, progressivement, l'immensité de ses charges a exigé un lourd tribut physique et psychique. Ce qui est certain, c'est qu'il souffrait de problèmes de vessie chroniques et qu'à Waterloo, des hémorroïdes l'ont empêché de monter à cheval pour motiver ses soldats.

Napoléon exhortant ses troupes avant la bataille d'Augsbourg. © GETTY IMAGES

Dans ses jeunes années, Napoléon ne donne pas l'impression d'être très robuste. Le fils d'un général allemand le décrit en ces termes : " Bonaparte était plutôt délicat et même maigre ; il avait un visage émacié mais un profil très prononcé. Il avait l'air sérieux et énergique. Ses cheveux noirs, non poudrés, lui recouvraient ses épaules et étaient rassemblés en une queue-de-cheval qui lui descendait jusqu'au milieu du dos. " A la même époque, le général von Graffenried von Gerzensee écrit : " Bonaparte portait un simple manteau, un pantalon très ajusté orné de galons dorés et des bottes qui lui couvraient les mollets. Il toussait souvent comme s'il souffrait de phtisie et avait la cage thoracique assez creusée. Il avait une voix douce et faible, et s'exprimait en phrases courtes, précises, toujours extrêmement intéressantes. "

