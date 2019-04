L'énigme de la disparition du tableau le plus cher du monde

Où est passé le tableau le plus cher du monde ? Le "Salvator Mundi" de Leonard de Vinci, vendu 450 millions de dollars en 2017, n'est plus réapparu en public, alors que la France et l'Italie commémorent jeudi les 500 ans de la mort du génie italien.

© ISOPIX