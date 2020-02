JOSEPH STALINE 1878 - 1953

Si Joseph Staline est le dirigeant qui s'est maintenu le plus longtemps à la tête de l'Union soviétique, il est aussi le plus sanguinaire. Sa " terreur rouge " a fait entre neuf et vingt millions de victimes.

Timbre à l'effigie de Staline (1958).

L'homme d'acier Lors de la mort d'Ekaterina Svanidzé, sa première épouse, il s'est écrié : " Elle seule adoucissait mon coeur de pierre. Toute tendresse que j'éprouvais envers l'humanité est morte avec elle. "

... Lors de la mort d'Ekaterina Svanidzé, sa première épouse, il s'est écrié : " Elle seule adoucissait mon coeur de pierre. Toute tendresse que j'éprouvais envers l'humanité est morte avec elle. "Son premier fils, Iakov, venant de manquer une tentative de suicide, il s'est contenté de ricaner : " Il n'est même pas foutu de tirer correctement. "Dans sa jeunesse, Staline était déjà viscéralement suspicieux, extraordinairement cruel et rancunier. " Pour résoudre un conflit, il privilégie toujours la terreur ", écrit son biographe Oleg Khlevniuk. À la fin de sa vie, Nikita Krouchtchev, son successeur, le décrira comme " maladivement méfiant ".À la mort de Lénine, en 1924, Staline supprime un à un tous ses rivaux et règnera en maître absolu les vingt suivantes années. Il justifie ses pires erreurs au nom de l'intérêt suprême du peuple : pacte machiavélique avec Hitler, répression impitoyable des koulaks (1), déplacements forcés de population, obstination contre-productive en faveur du travail obligatoire pour stimuler l'industrialisation de l'URSS en un temps record. À la fin de ses jours, il signera l'arrêt de mort de son éminence grise, Lavrenti Beria, pour avoir démontré que l'entretien des forçats dans les camps du Goulag de Sibérie coûtait en fait nettement plus cher que si le travail avait été rémunéré. Mais Staline périra avant lui, seul dans sa chambre, des suites d'une attaque cérébrale. Beria et les hauts cadres du Parti l'ont empêché d'être secouru à temps par les médecins, dont Staline se méfiait lui-même comme de la peste, à l'instar de tous les intellectuels.

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×