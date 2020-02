Il se fait couronner empereur de la République centrafricaine (RCA) le 4 décembre 1977, lors d'une cérémonie qui est une copie du sacre de Napoléon en 1804. Le coût de la fête décadente est estimé au tiers du budget annuel du pays. La population meurt de faim.

Le cannibale

Fils d'un chef de village africain. Entre en service à l'armée française en 1939

Fils d'un chef de village africain. Entre en service à l'armée française en 1939Saisit le pouvoir en RCA en 1966 avec l'aide des Français. Ami de Valéry Giscard d'Estaing, futur président françaisDes dizaines d'écoliers manifestant contre leur nouvel uniforme sont battus à mort. Lorsqu'il apparaît que Bokassa a pris une part active à cette répression sanglante, la coupe est pleine. Il est renversé en 1979Fuit en Côte d'Ivoire, revient en 1987 et est condamné à mort. Libéré et amnistié en 1993Des corps d'opposants coupés en morceaux, des supposés ennemis gardés au congélateur, des prisonniers jetés aux crocodiles, des invités auxquels est servie de la chair humaine sans qu'ils le sachent... Les pires cruautés peuvent être reliées au régime de terreur de Bokassa. Les médias le surnomment " Le Cannibale ". Il se méfie de tout le monde. Lors de son sacre impérial, il est clair que l'homme perd la raison. Ou l'a déjà perdue! Bokassa a aussi toute une série de femmes et de maîtresses, qui lui donneront au total 54 enfants. Il entraîne Valéry Giscard d'Estaing dans de considérables ennuis lorsqu'il apparaît que Bokassa lui a offert un spectaculaire paquet de diamants.