Henri VI d'Angleterre est loin de posséder les capacités militaires de son père Henri V. Il n'est pas non plus solide mentalement, ce qui aura des conséquences désastreuses pour le pays. L'Angleterre perdra ses possessions et son pouvoir en France, Henri sera aussi entraîné dans la guerre des Deux-Roses, dont le dénouement lui sera fatal.

Jouet de la guerre des Deux-Roses

Fils unique du roi Henri V et de Catherine de Valois. Ne succède à son père comme roi d'Angleterre que neuf mois après son décès. Un mois plus tard, il devient aussi roi de FrancePendant sa minorité, les nobles se disputent le pouvoir effectif. Il fête ses 16 ans en 1437, mais reste naïf et influençableEpouse en 1445 Marguerite d'Anjou. Ils auront un fils prénommé Édouard (1453 - 1471)Jouet de la guerre des Deux-Roses, qui oppose la maison de Lancaster (rose rouge) et celle de York (rose blanche). Décède en 1471 à la tour de LondresLa tâche qui attend Henri VI est bien trop lourde. Ses frêles épaules ne peuvent supporter la charge et le stress le rend plus labile encore. Il glisse dans la dépression et y sombre totalement en 1453. Il se replie sur lui-même, pratiquement incapable de bouger. Il ne parvient plus non plus à parler. Les traitements s'étant révélés inefficaces, il faut attendre 1455 pour que son état s'améliore. Il rechute par la suite, en pleine guerre. Tantôt il doit fuir et est fait prisonnier, tantôt il est libéré et remis sur le trône. On perdrait la tête à moins.