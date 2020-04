George S. Patton

Le général Patton est le grand héros de la bataille du " saillant ", Battle of the Bulge, le nom anglais de la bataille des Ardennes. Il a cependant bien failli ne jamais arriver là pour avoir osé vilipender ses hommes en état de choc sur leurs brancards. Peu orthodoxe et fort en gueule, mais la percée fulgurante qu'il a menée comme commandant de la 3e armée américaine reste à ce jour inégalée.

11 novembre 1885 - 21 décembre 1945

... 11 novembre 1885 - 21 décembre 1945George Smith Patton Jr.Général de l'armée de terre américaineHonoré pour le succès de sa mission de sauvetage au cours de la bataille des ArdennesSurnoms : Old Blood & Guts (" Vieux sang et tripes "), The Old Man (" Le Vieux ")George Smith Patton Jr. est né dans une famille californienne fortunée. Bercé par les récits de hauts faits d'armes d'une longue lignée de soldats, sa promotion à l'académie militaire de West Point semblait inscrite dans les étoiles. En 1917, les Etats-Unis entrent dans la Première Guerre mondiale et Patton se voit confier le commandement des forces blindées américaines. Son ascension dans l'armée se poursuit pendant l'entre-deux-guerres.Après l'engagement américain dans la Seconde Guerre mondiale, qui suit l'attaque de Pearl Harbor en 1941, Patton sera déployé avec ses troupes en Afrique du Nord, puis en Sicile. Là-bas, son impétuosité met sa carrière en jeu, traitant de lâches plusieurs soldats en état de choc post-traumatique, il n'hésite pas à les gifler. Mis sur la touche par le commandant en chef Eisenhower, sa présence sur le front normand lui sera de nouveau indispensable après le débarquement de juin 1944. A la tête de la 3e armée, Patton doit ouvrir une percée dans les lignes allemandes. En quinze jours, ses chars d'assaut les enfonceront jusqu'en Bretagne. Son offensive fulgurante réduit les pertes dans ses rangs en empêchant les forces ennemies constamment traquées de réorganiser leur défense.Patton progresse ensuite vers la frontière occidentale de l'Allemagne, mais le 16 décembre 1944, les Allemands parviennent à encercler une division américaine à Bastogne. Patton ayant anticipé un plan de redéploiement sur la Belgique, la 3e armée rejoint les lieux en un temps record et mène une contre-offensive décisive sur le " saillant " ardennais. Le 23 mars suivant, les Alliés auront déjà pris pied sur la rive est du Rhin. Grâce aux exploits du général Patton, la chute du Reich est prononcée.

