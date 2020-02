FRANÇOIS DUVALIER 1907 - 1971

La présidence de François Duvalier et de son fils Jean-Claude - surnommés "Papa Doc" et "Bébé Doc" - recouvre les pages les plus sombres de l'histoire haïtienne. Sitôt en place, Papa Doc a révélé ses prétentions dictatoriales en s'autoproclamant président à vie et en réprimant atrocement toute opposition avec l'appui de sa milice privée, les sinistres "tontons macoutes". Il se prenait lui-même pour un demi-dieu.

© AKG-IMAGES

Papa Doc Fils d'un juge de paix, il étudie la médecine avant de s'impliquer dans des missions de santé américaines

... Fils d'un juge de paix, il étudie la médecine avant de s'impliquer dans des missions de santé américainesSecrétaire d'État à la Santé publique et au Travail dans le cabinet du président Dumarsais Estimé. Lorsque celui-ci est renversé par un coup d'État, Duvalier organise l'opposition en exilÉlu président en septembre 1957, il s'emploie bientôt à museler l'armée et met sur pied une milice privéeDevenu président à vie en 1964, il déjouera plusieurs complots contre sa vie et son régimeDès son élection, François Duvalier s'est métamorphosé. S'adonnant activement au culte vaudou, il anéantit toute forme d'opposition en englobant les intellectuels, diplomates et évêques parmi ses détracteurs. Il ne dédaigne pas la violence. Pour preuve, la répression fera 30000 morts. Grâce au soutien américain, il surmontera toutes les tentatives de révolte. Personne n'échappe à la méfiance de Papa Doc, qui sera fatale à son bras droit, Clément Bardot, quand celui-ci osera douter de sa santé mentale, jugeant qu'"il se passe autour de lui des choses étranges". Sur son déclin, le tyran fera réformer la Constitution pour transférer directement la présidence à vie à son fils de 18 ans.

