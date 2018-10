FIN DE GRÈVE POUR LES MAGISTRATS

Durant la période explosive de la sortie de guerre, la priorité de la justice est de maintenir l'ordre. La retraite chaotique de l'occupant et l'agitation autour des Soldatenräte installés à Bruxelles et Liège préoccupent les autorités belges, sans compter les manifestations patriotiques. L'heure est aux règlements de comptes et la répression populaire se déchaîne. L'Etat doit réaffirmer son autorité et la justice, qui prend déjà des initiatives, a un rôle essentiel en la matière. Pour parer aux troubles, le tribunal de première instance de Bruxelles décide, avant même la libération de la ville, d'investir chacun de ses membres des fonctions de juge d'instruction. Il s'agit de réprimer rapidement les délits, d'empêcher les pillages et d'éviter la justice populaire. Il veille aussi à repérer les locaux abandonnés par les Allemands et les activistes afin que tout reste en l'état. Ce service " transitionnel " se poursuivra jusqu'au 30 novembre.

