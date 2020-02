FERDINAND Ier d'AUTRICHE 1793 - 1875

Ferdinand Ier est le résultat de la consanguinité poussée chez les Habsbourg. Il est le fils aîné des doubles cousins François II et Marie-Thérèse de Naples et Sicile. Les conséquences sont claires. Ferdinand souffre d'épilepsie, est affublé d'une tête disproportionnée et de membres courts, et connaît des problèmes neurologiques. Son surnom de " Bénin " est un euphémisme pour désigner une personne débile.

Le bénin Durant son enfance, son développement est particulièrement lent. Il éprouve des difficultés à marcher et à parler

... Durant son enfance, son développement est particulièrement lent. Il éprouve des difficultés à marcher et à parlerGrâce aux bons soins de sa belle-mère, la troisième épouse de François II, il devient un jeune homme indépendant qui s'intéresse à de nombreuses matièresIl devient roi de Hongrie en 1830L'année suivante, il épouse Marie-Anne de Sardaigne, qui sera davantage son infirmière que sa femme. Il subit jusqu'à vingt crises d'épilepsie par jourEn 1835, il succède à son père comme empereur d'AutricheAprès des troubles sociaux, il abdique au bénéfice de son neveu François-JosephFerdinand souffre de nombreuses déficiences physiques qui l'empêchent pratiquement de mener une vie normale, et plus encore de gouverner un pays. De plus, sa santé mentale est éprouvée au point que certains le qualifient de débile. Cela fait bien l'affaire du véritable détenteur du pouvoir en Autriche, Klemens de Metternich (1773 - 1859). Après son abdication, Ferdinand se retire dans un château à Prague. Il consacre tout son temps à la musique, à l'héraldique et à la botanique. Étrangement, sa santé s'améliore à mesure qu'il prend de l'âge. Lorsqu'il décède à 82 ans, il laisse une grande fortune.Tant mentalement que physiquement, Ferdinand Ier d'Autriche est victime des mariages consanguins qui se nouent chez les Habsbourg. Le résultat est clairement visible.

