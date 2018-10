ENTRE FLAMENPOLITIK ET RIGIDITÉ FRANCOPHONE

Au cours de la guerre, la " Belgique libre " n'est plus constituée que de la seule région du Westhoek, à l'arrière du front de l'Yser, tandis que l'essentiel du territoire se retrouve sous administration allemande. Pour s'attirer les faveurs d'une partie au moins de la population, les autorités allemandes instaurent une politique connue sous le nom de Flamenpolitik, avec la promesse de concrétiser les revendications du mouvement flamand. Elle se traduit par une application plus stricte de la législation linguistique, la décision de rouvrir l'université de Gand sous l'appellation Vlaamsche Hoogeschool (" Haute Ecole flamande ") en 1916, et l'invitation adressée aux Flamands à ne pas attendre la fin du conflit dans la passivité mais plutôt à mettre en application le programme du mouvement flamand en leur qualité d'" activistes " et avec le soutien allemand.

