Il est aussi fin politique que militaire méritant. C'est d'ailleurs ce qui fera du général Dwight David Eisenhower - bien qu'on lui ait suspecté une liaison extraconjugale pendant la Seconde Guerre mondiale - le 34e président américain.

14 octobre 1890 - 28 mars 1969

14 octobre 1890 - 28 mars 1969Dwight David EisenhowerCommandant en chef des forces alliées en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale34e président des Etats-Unis (1953-1961)Son surnom "Ike" est un diminutif de son nom de familleFormé à l'académie militaire de West Point, Eisenhower épouse Marie "Mamie" Geneva Doud et entame une carrière d'officier plutôt classique comme instructeur. En 1942, lorsqu'il se voit attribuer le poste de général en chef des forces américaines et britanniques, il n'a encore jamais mené de grandes opérations au champ de bataille mais brille surtout par son talent pour les interactions sociales, comme communicateur et médiateur.Avec l'opération Torch, il prend fin 1942 les rênes du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, puis le commandement de l'invasion de la Sicile. En 1943, le général si diplomate est promu à la tête du quartier général des armées alliées en Europe occidentale, avec pour instruction de diriger les plans d'invasion de l'Allemagne. Malgré leur force de frappe gigantesque, les Alliés ne parviennent d'abord pas à prendre le contrôle des côtes françaises, trop solidement gardées par la Wehrmacht. Jusqu'au Jour J, le 6 juin 1944, le déclenchement de la libération finale de toute l'Europe de l'Ouest. Le 7 mai 1945, l'armée allemande signe sa reddition au général Eisenhower.Après la guerre, Eisenhower devient en 1951 le premier commandant suprême de l'Otan. Il ne cache pas ses ambitions présidentielles, mais sa liaison présumée avec Kay Summersby lui est sévèrement reprochée. Affectée comme chauffeur officiel de hauts gradés américains pendant la guerre, l'Irlandaise Summersby devient en 1942 chauffeur du général, puis sa secrétaire privée et, selon la rumeur, son amante. Eisenhower a formellement nié toute relation adultère avec elle pour être nommé candidat à l'élection présidentielle pour le Parti républicain. Armé du fameux slogan "I like Ike", il gagne les élections et exercera deux mandats présidentiels consécutifs. Il décédera en 1969 d'une maladie cardiaque, âgé de 78 ans.