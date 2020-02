Donald Trump aime les théories complotistes, du genre : "Barack Obama n'est pas américain", "le réchauffement climatique est une arnaque scientifique", ou encore "c'est par une fraude électorale qu'Hillary Clinton recueille plus de voix que moi".

L'orgueil puissance 1000

45e président des États-Unis. Son premier mandat politique

Première déclaration en tant que candidat : "Les États-Unis sont le dépotoir des problèmes des autres. Le Mexique nous envoie aussi ses problèmes. Ils apportent de la drogue. Ce sont des criminels. Ce sont des violeurs."Donald Trump, entrepreneur flamboyant, connaît à partir des années 1980 des problèmes financiers de plus en plus sérieux dus à des projets de prestige inconsidérés. Ses dettes auprès des banques s'élèvent à 3,2 milliards de dollars et mènent à une demi-douzaine de faillites. Mais Trump revient en force, généralement sur le dos de ses actionnaires. En tant que présentateur de l'émission de téléréalité The Apprentice, il gagne de plus en plus d'argent grâce aux licences de sa marque. Des crédits hypothécaires, des restaurants, des vêtements pour hommes, du parfum et de la vodka portent son nom. Il est le propriétaire des organisations Miss USA et Miss Universe. Après des réclamations concernant des publicités trompeuses et des infractions à la législation, la Trump University est fermée en 2010 - Trump rachète les procès en cours contre lui à la fin de 2016, pendant sa campagne. Il connaîtra sa période la plus difficile un mois avant les élections, lorsque surgit la vidéo où on le voit déclarer "Grab them by the pussy" et qu'il est accusé de comportement excessif. Des fake news, selon lui... et selon la majorité du collège électoral.