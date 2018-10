DES TROUPES BELGES EN RHÉNANIE

Quand les canons se taisent, l'Allemagne est acculée : son armée est en pleine débandade - elle n'a jamais enregistré autant de désertions qu'au cours du dernier trimestre de la guerre - son régime s'est disloqué - son empereur a abdiqué et s'est exilé aux Pays-Bas - et sa société est agitée par des courants révolutionnaires, qui font des vagues jusque dans les territoires belges occupés. C'est dans ce climat que des troupes françaises, britanniques, américaines et belges sous les ordres du maréchal Foch font leur entrée en territoire allemand, conformément aux prescriptions de l'Armistice. Elles sont précédées par les armées allemandes en retraite. La population locale, épargnée par les combats, leur réserve un accueil digne de vainqueurs. Si elle aspire à la paix, elle n'imagine pas endosser le rôle du vaincu. Or, les faits sont là ! Et la présence des soldats alliés ne tarde pas à le lui rappeler. Durant la première quinzaine de décembre, ce sont en effet des dizaines de milliers de militaires des puissances alliées qui prennent position sur la rive gauche du Rhin, de Clèves à Landau, et dans les têtes de pont de Cologne, Coblence et Mayence, sur la rive droite. Ensemble ils occupen...