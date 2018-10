DES RUINES SACRALISÉES

Coquette bourgade médiévale flamande, Ypres sort brutalement de sa torpeur lorsqu'elle se retrouve au centre d'un des secteurs les plus meurtriers du front de l'Ouest en octobre 1914. Durant quatre ans, les troupes impériales britanniques défendent ce secteur qui forme un demicercle à l'est d'Ypres, avancée alliée qui valut à ce tristement célèbre paysage le nom de Saillant d'Ypres. Dès le conflit, Ypres et ses environs deviennent un haut lieu de mémoire pour l'Empire britannique.

...