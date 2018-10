DES PARCOURS DE VIE CHAMBOULÉS

Au-delà des drames qui se déroulent dans les tranchées, quelle est l'influence réelle de la guerre sur la vie quotidienne des Belges ? Sur le plan financier, les choses ne vont pas en s'améliorant - en tout cas pour la majorité de la population. Dans le cadre de la lutte pour le contrôle de la Belgique, le port d'Anvers se retrouve rapidement bloqué, tandis que le commerce extérieur et la production industrielle sont en berne. Cette situation plonge le pays dans une crise économique très profonde, avec un chômage très élevé et une augmentation exponentielle des prix, notamment pour les denrées les plus essentielles.

