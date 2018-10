Des centaines d'antiquités, sauvées de la guerre, dévoilées lors d'une exposition à Damas (en images)

La Direction générale des antiquités et des musées en Syrie a dévoilé mercredi lors d'une exposition à Damas des centaines de pièces, trouvées par l'armée syrienne et ses alliés, après avoir repris les villes et les sites archéologiques aux rebelles ou aux jihadistes, à travers le pays déchiré par la guerre.