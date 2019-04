Un ethnocide francophone conçu contre la culture flamande ? Un élu CD&V a semé le trouble. Pourquoi pas une épuration ethnique flamingante contre le peuple wallon, tant qu'on y est ? Ce forfait-là a bel bien germé dans certains esprits...

Des excuses officielles pour la poignée de soldats belges, flamands qui plus est, fusillés " pour l'exemple " en 1914-1918, ne lui suffisent plus. Hendrik Bogaert, parlementaire CD&V, a brusquement relevé son niveau d'exigence : il réclame un mea culpa solennel de l'Etat belge pour " l'ethnocide que le régime francophone belge a tenté de commettre au xixe siècle à l'égard de la culture flamande et de la langue néerlandaise. " Rien que ça. La Belgique n'a pas que des crimes congolais sur la conscience et si elle devait se résoudre à demander pardon pour le " génocide " (sic) perpétré dans son ex-colonie, elle serait bien inspirée de se repentir dans la foulée pour tout le mal qu'elle a voulu faire subir à la Flandre.

...