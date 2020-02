Si l'histoire invraisemblable du roi danois Christian VII est inconnue dans nos contrées, au Danemark, tout le monde la connaît. Elle a fait l'objet de nombreux livres, d'un opéra et d'un ballet. En 2012 est sorti le film Royal Affair (Liaison royale).

Une affaire royale

Fils du roi Frédéric V, qui le négligeDe constitution faible et de nature angoissée, Christian reçoit une éducation très sévère et est régulièrement battuIl accède au trône à l'âge de 17 ans. La même année, il épouse Caroline-Mathilde de Grande-Bretagne mais s'intéresse davantage à sa maîtresseLe médecin Johann Friedrich Struensee devient son homme de confiance et le personnage le plus puissant du pays. Il aura une relation avec la reine et sera décapité en 1772Par la suite également, Christian n'est plus que nominalement roi de DanemarkLe roi Christian est-il schizophrène ou " simplement " maniaco-dépressif ? La réponse ne fait pas l'unanimité. L'homme peut se montrer charmant et énergique, mais aussi excentrique et léthargique. Selon certains, il ne convoite pas le trône mais veut devenir acteur. Avec sa maîtresse, une prostituée, il se comporte tellement mal que la cour doit y mettre le holà. En 1768, elle l'envoie avec toute sa suite en voyage en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. Il parvient à se maîtriser mais en coulisse, il fracasse régulièrement tout ce qui se trouve à sa portée. Le roi à l'esprit troublé tombe entièrement à la merci du docteur Struensee. Il devient ensuite le jouet des intrigues politiques de sa belle-mère, la seconde épouse de son père. Celle-ci manoeuvre de manière à mettre son fils Frédéric VI sur le trône, alors que Christian croupit dans la province du Schleswig-Holstein.