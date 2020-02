La fille de Léopold Ier deviendra l'impératrice du Mexique aux côtés de son époux, l'archiduc Maximilien d'Autriche. Leur folle aventure ne durera pas trois ans.

L'inconsolable impératrice du Mexique

Sa santé mentale est ébranlée une première fois lorsque sa mère décède alors que la jeune Charlotte n'a que 10 ans

Sa santé mentale est ébranlée une première fois lorsque sa mère décède alors que la jeune Charlotte n'a que 10 ansAprès quelques années de mariage déjà, elle refuse de partager le lit de Maximilien, éternel infidèleLes Mexicains chantent toujours une chanson triste à son propos Adiós Mamá CarlotaLa fille adorée de Léopold Ier épouse l'homme de son choix, l'archiduc Maximilien, frère de l'empereur François-Joseph Ier. Habitué des bordels, Maximilien lui transmet une maladie honteuse et la rend stérile. Cela ne l'empêche pas, par ambition, d'encourager " Max " à collaborer avec l'empereur français Napoléon III, qui souhaite prendre pied au Mexique. Elle deviendra "l'impératrice Carlota", mais son Max ne fait pas le poids face aux républicains de Benito Juárez. Napoléon III renonce au Mexique. Charlotte cherche en vain des alliés ailleurs en Europe et développe une véritable hantise de l'empoisonnement. Elle s'abreuve à une fontaine du Vatican avec le gobelet du pape Pie IX. Elle fait goûter ses aliments à un chat posé sur ses genoux avant d'en manger elle-même. La fin tragique de Max, exécuté au Mexique en 1867, lui sera longtemps cachée. Son frère Léopold II l'enferme au Château de Bouchout pour faire main basse sur sa fortune. En tant que supposée impératrice, elle s'embarque chaque printemps sur les douves à bord d'une petite embarcation pour rejoindre le Mexique. Elle mène des monologues avec une poupée déguisée en empereur, dans laquelle elle entend battre le coeur de Max. Elle mourra âgée et craintive.