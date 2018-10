CHANSONS ET REVENDICATIONS

Le soulagement lié au retour à la vie normale et au départ de l'occupant suscite partout dans le pays une ambiance de fête. Les chansonniers qui vendent leurs feuillets à quelques sous à un public populaire captent parfaitement la décharge émotionnelle de la population et l'ambiance patriotique exacerbée. Les chansons d'amour désormais classiques des soldats français et britanniques, Tipperary et La Madelon, résonnent partout dans le pays. Un flot de nouvelles chansons populaires déferle. Les éloges à la patrie belge et aux soldats, les insultes adressées à l'ennemi tellement honni et les odes à la paix font un tabac.

