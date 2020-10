Tous les jours avant les élections américaines, le 3 novembre, Le Vif vous raconte l'histoire des Etats-Unis grâce à une photo. Au total, ce sont vingt photos qui ont fait l'histoire des Etats-Unis que vous pourrez voir. Ce mercredi: la conquête de l'Ouest.

On l'appelait le Far West. "L'Ouest lointain". Devenu "là où la seule loi est celle du plus fort". Au XIXe siècle, le gouvernement américain lance la colonisation des territoires situés à l'ouest du Mississippi. Un espace gigantesque, peuplé par les Amérindiens, qui court jusqu'aux côtes de l'océan Pacifique. C'est une époque de poudre et de sang, de fantasmes et de sauvagerie, de miracles et de carnages, d'aventure et de cupidité. D'où émergent des figures légendaires, qu'il s'agisse de héros, de bourreaux ou de victimes. Un monde d'hommes. Mais pas que. En témoigne, entre autres, Calamity Jane, figure emblématique de la conquête de l'Ouest.

Cette photo est extraite du hors-série de 200 pages du Vif/L'Express, en vente en librairie dès le 16 octobre ou via notre shop, Il était une fois l'Amérique. Des Amérindiens à Donald Trump, les photos qui racontent l'histoire des Etats-Unis.

On l'appelait le Far West. "L'Ouest lointain". Devenu "là où la seule loi est celle du plus fort". Au XIXe siècle, le gouvernement américain lance la colonisation des territoires situés à l'ouest du Mississippi. Un espace gigantesque, peuplé par les Amérindiens, qui court jusqu'aux côtes de l'océan Pacifique. C'est une époque de poudre et de sang, de fantasmes et de sauvagerie, de miracles et de carnages, d'aventure et de cupidité. D'où émergent des figures légendaires, qu'il s'agisse de héros, de bourreaux ou de victimes. Un monde d'hommes. Mais pas que. En témoigne, entre autres, Calamity Jane, figure emblématique de la conquête de l'Ouest.