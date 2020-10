Tous les jours avant les élections américaines, le 3 novembre, Le Vif vous raconte l'histoire des Etats-Unis grâce à une photo. Au total, ce sont vingt photos qui ont fait l'histoire des Etats-Unis que vous pourrez voir. Ce mardi: la conquête de l'espace.

Qui veut montrer sa force repousse ses limites. Qui veut régner sur le monde s'affranchit

de ses contours. Première puissance terrestre, maritime et aérienne, première puissance militaire, économique et nucléaire, les Etats-Unis entendent devenir aussi la première puissance spatiale. Engagés dans un duel à distance avec l'Union soviétique, ils s'emparent du leadership en envoyant les premiers hommes sur la Lune en 1969. Depuis, l'espace est devenu terrain de jeux, d'explorations, de recherches et d'exploitation où s'affrontent ou s'allient une myriade de bannières. Avec, pour les Américains, quelques échecs aussi retentissants que dramatiques.

