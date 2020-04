Le général " Monty " Montgomery est entré dans l'histoire grâce à sa victoire contre Rommel à la bataille d'El Alamein. Commandant les troupes d'invasion en Normandie, il sera chargé de signer l'acte de capitulation de l'armée allemande au nom des Alliés.

17 novembre 1887 - 24 mars 1976

...

17 novembre 1887 - 24 mars 1976Bernard Law MontgomeryReçoit le titre de vicomte Montgomery of Alamein en 1946Général et maréchal britanniqueFormé à l'académie royale militaire britannique de Sandhurst, Bernard Law Montgomery est envoyé en France à l'aube de la Première Guerre mondiale. Gravement touché au poumon droit le 13 octobre 1914 par un tireur d'élite allemand, il survivra miraculeusement à ses blessures. Comme officier d'état-major, il prendra part aux batailles de la Somme en 1916, d'Arras au printemps 1917 et de Passchendaele (Ypres) à la fin de cette même année. Ce commandant hors pair excelle à accomplir ses objectifs en limitant au minimum les pertes humaines.Lorsque la Grande-Bretagne s'engage dans la Seconde Guerre mondiale, Montgomery est dépêché sur le continent. Le 10 mai 1940, l'armée allemande déferle sur les Pays-Bas et la tactique de guerre éclair des nazis contraint les forces expéditionnaires à reculer. A Dunkerque, l'opération Dynamo permet à près de 330 000 soldats français et britanniques d'évacuer en toute hâte vers l'Angleterre. Montgomery a une revanche à prendre. Il le fera en 1942 en mettant en déroute Rommel et son Afrikakorps à la bataille d'El Alamein (désert de Libye). Le grand tournant marqué par cette victoire va remonter le moral des troupes alliées tout en le promouvant au grade de général.Après le succès du Jour J, Montgomery passe à l'opération Market Garden dont l'objectif est de prendre trois ponts sur les principaux fleuves des Pays-Bas pour fondre ensuite sur le bassin de la Ruhr. Mais l'opération ayant capoté à Arnhem, le général tombe en disgrâce. Churchill lui garde néanmoins toute sa confiance et en décembre 1944, alors que la Wehrmacht lance l'offensive des Ardennes, Montgomery se voit à nouveau confier le commandement d'un contingent de troupes américaines. Le 4 mai 1945, c'est encore lui qui actera à Lunebourg la reddition de l'armée allemande. Trois jours plus tard, ce sera la fin de la Seconde Guerre mondiale.