BÂTIR UNE ËRE NOUVELLE ?

Si l'idée d'assurer une paix durable par la négociation est présente dès le XVIIIe siècle, notamment chez Kant, il faut attendre les conférences de La Haye sur le désarmement et la prévention de la guerre (1899 et 1907) pour en voir les premiers effets concrets, telle la Cour permanente d'arbitrage. Pendant la Première Guerre mondiale, les réflexions s'intensifient et, le 8 janvier 1918, le président américain Wilson fait de la Société des Nations (SDN) l'un de ses 14 points (NDLR : Les " quatorze points de Wilson ", nom donné au programme du président américain pour mettre fin à la Grande Guerre et reconstruire l'Europe). Imprégné de religiosité mais peu au fait des réalités européennes, Wilson veut que le Pacte de cette SDN soit un instrument de rédemption. Il veut aussi, en lui consacrant la première phase de la Conférence de Paris (janvier-février 1919), battre le fer tant qu'il est chaud : les élections américaines de mi-mandat ont renforcé ses opposants républicains, partisans d'une politique d'isolationnisme, et les Français comme les Britanniques sont peu désireux d'écorner ...