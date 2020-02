La quatrième fille d'Ivan V, le grand frère arriéré mental et co-tsar de Pierre le Grand, fait preuve d'une cruauté maladive dès sa naissance. Tsarine, elle est adepte de la terreur : elle ordonne de trancher le nez de quelque 20000 supposés "traîtres"; ses guerres inutiles ruinent les paysans.

La tsarine mal dégrossie

Elle accède au rang de tsarine en 1730 après de turbulentes intrigues de cour

Son règne, déterminé par des conseillers allemands, est généralement prudent. Mais les cruautés perverses auxquelles elle se livre éclipsent toutLa petite Anne est une enfant méchante et têtue. Elle aime les blagues rustres qu'elle fait souvent au détriment des serviteurs moins valides de Saint-Pétersbourg. Elle adore la chasse et lorsque le temps ne lui permet pas de sortir, elle tire sur les oiseaux du parc depuis les fenêtres du palais. Son apparence lourdaude ne l'avantage pas. Quelques semaines après leur mariage, son époux, le duc Frédéric Guillaume Kettler, s'enivre à mort. Comme aucun partenaire valable ne se présente, elle a des relations rémunérées avec des courtisans, essentiellement allemands. Elle humilie la haute noblesse au bénéfice de ses toy boys allemands. Ainsi, parce qu'il a, lui, connu un mariage heureux, elle abaisse un prince âgé au grade de bouffon et le force à épouser une vieille chambrière kalmuke. Le couple est enfermé en plein hiver dans un " palais " fait de blocs de glace. La tsarine leur ordonne de se réchauffer l'un l'autre sur les lits de glace pendant leurs devoirs conjugaux. Elle meurt des suites d'un grand calcul rénal. Ses "conseillers" allemands seront rapidement renvoyés.